Войти
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
госфинансы
Бюджет в І полугодии получил дополнительные 35 миллиардов
Трамп заявил о потере США уважения в мире
позиция
Трамп заявил о потере США уважения в мире

Читай
бесплатно!
Разделы

Мнения

анализ
RSS

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
144
Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

В экономике – «тихий дефолт». Это когда не объявляют, а тихо перекладывают на «пирамиду», которая скоро свалится нам на голову. Ре-индустриализировать поздно, потому что – некому. Вернее, покупать что-то и устанавливать еще можно (успеть), но все это надо освоить и работать потом. А дети-то – либо в «перспективные профессии» ушли, либо доучиваются за пределами.

Общество. Аномия, угрожающая перейти в агрессивный психоз. Пусковой механизм – газ по 15-18.000 грв за тыс кубов. То есть скоро. Но психоз потому и психоз, что – бессмысленный и бестолковый. Все это опять возглавят, и инкорпорируют в сложившийся порядок. Ну например, на руках занесут очередную «сильную руку». В КабМин).

Правящий режим. Подростковые амбиции переросли в удовлетворенное властвование, пока никто не мешает. Да, собственно, особо и некому. Спросите у социологов. Парадокс, но всех это устраивает. И может еще устроить лет на 5+.

Геополитика. Нас делят. И мы… почему-то… делимся. Всем, что есть. Деление продолжится, но в более мягком варианте, чем в 2014-м. «Разжижение» власти и «обезземеливание» (это когда земля есть, но все, что с ней происходит – лишь в режиме «відслідковування», как любят писать в чиновничьей аналитичке). А уже потом – двойное гражданство в пограничных областях, нерезиденты – в земле, автономистские требования – у региональных властей. Тоже еще далеко, 3-5 лет.

Война. «Русский Донбасс» разворачивается в полный рост. Происходит институализация связей РФ и ЛДНР (гражданское, политическое, экономическое, административное пространства).  «Украинским Донбассом» почти никто не парится, а некоторые вообще считают что его «нет», чисто «угольный бассейн». Ну а на «нет», как говорится, … Война закончится, судя по всему, границей с новым союзным государством. Удел несогласных – удел «белых ворон» (на себе ощущаю очень сильно).

Олигархи – готовятся к эвакуации. Тоже тихо, особо не объясняясь. Сбрасывая старье, повышая капитализацию самого живого и перспективного, готовятся к той самой транснационализации. Что лишнее – будет продано или вполне добровольно «национализировано». Политических инвестиций уже не будет, потому что – перестало быть нужным. Так, на поддержание отдельных депутатских и чиновничьих  «штанов», это - просто экономнее и эффективнее.

Региональные элиты. Этим некогда. Землю дали. Сейчас готовятся к «огораживанию», потом по периметру поставят территориальную/национальную самооборону. В которой, кстати,  будет очень интересный состав, учитывая количество охранных фирм и спортивных клубов в стране.

О культурном возрождении. Возрождение будет. Насколько культурное – сказать сложно, ведь мало пишут, плохо говорят. «Большая реставрация» - красивая идея, только «молчащие стены» духовности не добавят. Скорее – усилят ностальгию и подсознательное желание «вызвать духов из прошлого». Тогда, может - через кинематограф и анимацию)? Но хорошо бы сначала сценарии почитать.

Прогноз. Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики. В ответ – еще попугают локдауном и очередным штаммом коронавируса (вот ведь палочка-выручалочка для всех режимов мира!)). Потом – «ради мира, согласия и здоровья нации» наверху опять помирятся (фамилии посредников называть не буду, они те же, что и раньше), назначенных «козлов, которые мешают нам жить», снимут и с позором изгонят (особенно – «Госкомпании-Монополисты», и это несмотря на Наблюдательные советы))). Потом – какая-нибудь «коалиция широчайшего компромисса», и «сильные руки и быстрые ноги» - в КабМин, в помощь Зе.  Все это – с осени по весну. Впрочем, как всегда. Досрочные выборы -  штука опасная, это - скорее тема для психо-тренинга элит. Да и не готов толком никто. Кроме Зе, если конечно, если все пройдет по ЭТОМУ сценарию. Тогда и думать все будут, эдак с весны-2022.

Читайте также: Визит Зеленского в США в июле не состоится, - СМИ

О смене поколений. А она уже произошла. И реверса не будет. Теперь со всем этим жить долго. Других нет. Этих – вырастили сами. Следующие – это еще лет 10, ведь сейчас они – только учатся, потом – обкатаются на форумах политтехнологов и на выборах с помощью «Дії», ну и потом уже – по штабам и спискам.

Андрей Ермолаев, прогноз
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 17 июля 2021
Пятница, 16 июля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики.
Галина Акимова
Галина Акимова
журналист

Авторитет не купишь: о чем нам расскажут рейтинги медиа-популярности

Рейтинги медиа-популярности интересны тем, что они наглядно показывают, кто из украинских политиков высшей лиги сегодня в фаворе у СМИ и кого считают главными лидерами общественного мнения (ЛОМами).
Сергей Куюн
Сергей Куюн
директор «Консалтинговой группы А-95»

Большой замес. Что происходит вокруг сети Glusco

Вижу новую волну срача вокруг Глуско, считаю нужным кое-что уточнить и кое-чем поделиться. Возможно, вместе поймем, что происходит. Устраивайтесь поудобнее, малята!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016