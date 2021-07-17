Экспериментальная аналитика с элементами прогноза

В экономике – «тихий дефолт». Это когда не объявляют, а тихо перекладывают на «пирамиду», которая скоро свалится нам на голову. Ре-индустриализировать поздно, потому что – некому. Вернее, покупать что-то и устанавливать еще можно (успеть), но все это надо освоить и работать потом. А дети-то – либо в «перспективные профессии» ушли, либо доучиваются за пределами.

Общество. Аномия, угрожающая перейти в агрессивный психоз. Пусковой механизм – газ по 15-18.000 грв за тыс кубов. То есть скоро. Но психоз потому и психоз, что – бессмысленный и бестолковый. Все это опять возглавят, и инкорпорируют в сложившийся порядок. Ну например, на руках занесут очередную «сильную руку». В КабМин).

Правящий режим. Подростковые амбиции переросли в удовлетворенное властвование, пока никто не мешает. Да, собственно, особо и некому. Спросите у социологов. Парадокс, но всех это устраивает. И может еще устроить лет на 5+.

Геополитика. Нас делят. И мы… почему-то… делимся. Всем, что есть. Деление продолжится, но в более мягком варианте, чем в 2014-м. «Разжижение» власти и «обезземеливание» (это когда земля есть, но все, что с ней происходит – лишь в режиме «відслідковування», как любят писать в чиновничьей аналитичке). А уже потом – двойное гражданство в пограничных областях, нерезиденты – в земле, автономистские требования – у региональных властей. Тоже еще далеко, 3-5 лет.

Война. «Русский Донбасс» разворачивается в полный рост. Происходит институализация связей РФ и ЛДНР (гражданское, политическое, экономическое, административное пространства). «Украинским Донбассом» почти никто не парится, а некоторые вообще считают что его «нет», чисто «угольный бассейн». Ну а на «нет», как говорится, … Война закончится, судя по всему, границей с новым союзным государством. Удел несогласных – удел «белых ворон» (на себе ощущаю очень сильно).

Олигархи – готовятся к эвакуации. Тоже тихо, особо не объясняясь. Сбрасывая старье, повышая капитализацию самого живого и перспективного, готовятся к той самой транснационализации. Что лишнее – будет продано или вполне добровольно «национализировано». Политических инвестиций уже не будет, потому что – перестало быть нужным. Так, на поддержание отдельных депутатских и чиновничьих «штанов», это - просто экономнее и эффективнее.

Региональные элиты. Этим некогда. Землю дали. Сейчас готовятся к «огораживанию», потом по периметру поставят территориальную/национальную самооборону. В которой, кстати, будет очень интересный состав, учитывая количество охранных фирм и спортивных клубов в стране.

О культурном возрождении. Возрождение будет. Насколько культурное – сказать сложно, ведь мало пишут, плохо говорят. «Большая реставрация» - красивая идея, только «молчащие стены» духовности не добавят. Скорее – усилят ностальгию и подсознательное желание «вызвать духов из прошлого». Тогда, может - через кинематограф и анимацию)? Но хорошо бы сначала сценарии почитать.

Прогноз. Ничего особенного, отличного от уже пережитого в 1990-е и 2010-е, не произойдет. Немного социального напряжения и идеологической истерики. В ответ – еще попугают локдауном и очередным штаммом коронавируса (вот ведь палочка-выручалочка для всех режимов мира!)). Потом – «ради мира, согласия и здоровья нации» наверху опять помирятся (фамилии посредников называть не буду, они те же, что и раньше), назначенных «козлов, которые мешают нам жить», снимут и с позором изгонят (особенно – «Госкомпании-Монополисты», и это несмотря на Наблюдательные советы))). Потом – какая-нибудь «коалиция широчайшего компромисса», и «сильные руки и быстрые ноги» - в КабМин, в помощь Зе. Все это – с осени по весну. Впрочем, как всегда. Досрочные выборы - штука опасная, это - скорее тема для психо-тренинга элит. Да и не готов толком никто. Кроме Зе, если конечно, если все пройдет по ЭТОМУ сценарию. Тогда и думать все будут, эдак с весны-2022.

О смене поколений. А она уже произошла. И реверса не будет. Теперь со всем этим жить долго. Других нет. Этих – вырастили сами. Следующие – это еще лет 10, ведь сейчас они – только учатся, потом – обкатаются на форумах политтехнологов и на выборах с помощью «Дії», ну и потом уже – по штабам и спискам.