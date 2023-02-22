Мирний план Китаю. На чий бік може стати Пекін?

Китай сподівається показати світові, що він може стати посередником у встановленні миру між росією та Україною. Захід у це не вірить.

Голова КНР Сі Цзіньпін у річницю вторгнення росії в Україну має намір виступити з "промовою про мир". Як відомо, Китай зайняв нейтральну позицію щодо війни в Україні та не засудив росію за вторгнення, але закликав до врегулювання шляхом переговорів.

США нервово відреагували на китайський "мирний план" для України, оскільки побоюються, що Пекін може зайняти позицію рф. А в Євросоюзі обережно привітали цей крок як першу ознаку того, що Пекін визнає проблему війни не лише "як європейську справу".

Офіційна позиція Китаю

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, міністр закордонних справ Китаю Ван І, один із небагатьох зовнішніх політиків, здатних впливати на росію, заявив, що Китай виступить зі своєю мирною ініціативою у річницю війни, і вже проводить консультації з Німеччиною, Італією та Францією щодо цього питання.

Ван відмовився називати пункти мирного плану, але уточнив, що документ наголосить на необхідності дотримання принципів суверенітету, територіальної цілісності України та Статуту ООН. Але водночас він сказав, що необхідно шанувати законні інтереси безпеки росії.

"Я пропоную всім, особливо друзям у Європі, почати спокійно думати про те, які зусилля ми можемо зробити, щоб зупинити цю війну", - сказав Ван.

Потенційні пункти плану

Агентство Bloomberg, з посиланням на анонімних європейських чиновників, повідомило, що у своєму "плані" Китай закликатиме до припинення постачання Україні зброї, а також до припинення вогню.

При цьому така ініціатива Пекіна, як і спроби Китаю через рік після оголошення про безмежне партнерство з росією переконати світ у тому, що він є нейтральним гравцем, викликає скептицизм, зазначає ЗМІ.

Журналісти також повідомляють, що Пекін неодноразово захищав деякі з причин, через які рф розпочала війну, при цьому не підтримуючи саме вторгнення.

"Хоча Китай не оприлюднив деталі мирного плану, Ван І сказав, що пропозиція включатиме заклики до поваги до територіальної цілісності, захисту ядерних об'єктів та протидії використанню біохімічної зброї", - додало ЗМІ.

Побоювання Заходу

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Захід скептично сприймає "мирну" ініціативу Китаю, яка вимагає негайного припинення вогню.

"Хто не хоче, щоб зброя перестала стріляти? Але ми маємо бути дуже обережними щодо пасток, які можуть бути встановлені", - сказав він в інтерв'ю CBS News.

За словами Блінкена, російський президент володимир путін може використати це і створити заморожений конфлікт.

"Він ніколи не вестиме переговори щодо захопленої території, а тим часом використовуватиме час, щоб відпочити, переобладнатися, переозброїтися та повторно атакувати", - попередив він.

Блінкен також розповів, що під час зустрічі з Ван І на Мюнхенській безпековій конференції висловив "глибоке занепокоєння" з приводу "можливості того, що Китай надасть росії смертоносну матеріальну підтримку".

"На сьогоднішній день ми бачили, як китайські компанії... надають нелетальну підтримку росії для використання в Україні. Занепокоєння, яке ми маємо зараз, засноване на наявній у нас інформації про те, що вони розглядають можливість надання летальної підтримки", - сказав він.

При цьому держсекретар США не уточнив, яку інформацію щодо потенційних планів Китаю отримали США. Коли його запитали, що, на думку США, Китай може дати росії, він сказав, що це буде насамперед зброя, а також боєприпаси.

Водночас, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала ініціативу Китаю, заявивши: "Як постійний член Ради безпеки ООН Китай зобов'язаний використати свій вплив для забезпечення миру в усьому світі".

Вона сказала, що активно говорила з Ван про те, "що означає справедливий мир - не про те, що ви винагороджуєте агресора, а про те, що ви захищаєте міжнародне право і тих, хто зазнав нападу".

Те саме послання було передано Китаю французькими та італійськими дипломатами.

Бербок сказала, що справедливий мир передбачає, "що той, хто порушив територіальну цілісність, а саме росія, виводить свої війська з окупованої країни. Світ заснований на тому факті, що ми всі визнаємо територіальну цілісність та суверенітет кожної країни". Водночас вона також дала зрозуміти, що необхідно використовувати "всі шанси" для встановлення миру.