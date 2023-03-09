Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Постраждає до 1 млн людей: чим загрожує Україні та світу катастрофа на ЗАЕС

152
Постраждає до 1 млн людей: чим загрожує Україні та світу катастрофа на ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція (АЕС) перебуває під окупацією російських військ з початку березня 2022 року. Загарбники неодноразово відкривали вогонь із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) по території ЗАЕС.

Вночі 9 березня 2023 року окупанти вшосте обстріляли ЗАЕС. Внаслідок атаки відключилась остання лінія зв’язку з українською енергосистемою – 5-й та 6-й енергоблоки переводять в холодний стан. Для живлення увімкнули 18 дизель-генераторів, проте пального вистачить на 10 днів.

В Енергоатомі наголошують, що якщо впродовж цього періоду зовнішнє живлення станції не поновлять, це призведе до радіаційної аварії світового масштабу.

У зв’язку з цим Факти ICTV звернулися за коментарем до голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко та розпитали, які наслідки можуть мати російські провокації на ЗАЕС для України та світу.

Схоже на Фукусіму: чим загрожує Україні ситуація на Запорізькій АЕС

Як зазначила в коментарі Фактам ICTV Тетяна Тимочко, якщо російські війська спровокують аварію на ЗАЕС, подальші сценарії можуть бути схожі з тим, що відбувалося на японській атомній станції Фукусіма в 2011 році, коли катастрофу спричинили землетрус та цунамі.

Або ж це можна буде порівняти з аварією на АЕС Три-Майл-Айленд (США), яка сталася через порушення охолодження ядерного палива в одному з реакторів у березні 1979 року.

– Можливі сценарії вибуху на Запорізькій АЕС можуть бути більш схожими з аварією на японській атомній станції Фукусіма- 1 чи з аварією на американській АЕС Три-Майл-Айленд, що вважалася найбільшою в історії світової ядерної енергетики до аварії на Чорнобильській АЕС і досі вважається найтяжчою ядерною аварією в США. В результаті аварії на АЕС Три-Майл-Айленд була серйозно пошкоджена активна зона реактора, а частина ядерного палива розплавилася, – заявила Тимочко.

Голова Всеукраїнської екологічної ліги нагадала, що Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Там діють реактори типу ВВЕР-1000 (водо-водяний). Загалом на ЗАЕС є шість енергоблоків, проте останнім часом працювали лише три, і то не на повну потужність.

За даними компанії Енергоатом, під час атаки військ РФ 5 серпня на одному з трьох працюючих енергоблоків ЗАЕС спрацював аварійний захист, і він тепер відключений. Наразі на станції зберігаються ризики витоку водню, а також розпилення радіоактивних речовин. Крім того, залишається високою пожежна небезпека.

Внаслідок періодичних обстрілів окупантів пошкоджені три із чотирьох ліній, які з’єднують Запорізьку АЕС із енергосистемою України.

Як пояснила Тетяна Тимочко, в разі пошкодження останньої лінії атомна станція не зможе отримувати електроенергію для своїх потреб. На випадок подібної аварійної ситуації там є дизель-генератори, які зможуть забезпечувати охолодження ядерного палива. Проте для їх безперебійної роботи потрібне дизельне пальне, поставкам якого можуть перешкоджати окупанти.

Якщо ж ЗАЕС втратить усі джерела електропостачання, розпочнеться плавлення ядерного палива. Як результат – може статися викид радіоактивних речовин.

В рази гірше Чорнобиля: можливі наслідки аварії на ЗАЕС

За словами Тетяни Тимочко, в шести реакторах Запорізької АЕС, а також у сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок (тобто вдесятеро більше, ніж на Чорнобильській атомній станції).

Відповідно, і наслідки будуть значно гіршими, ніж після катастрофи на ЧАЕС:

• Площа зони відчуження довкола Запорізької АЕС може скласти близько 30 тис. кв. км. Це майже в 10 разів більше, ніж Чорнобильська зона відчуження.

• Площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км. Тобто це безпрецедентно велика територія. Для порівняння, після аварії на ЧАЕС потенційно забруднені території поширилися на 200 тис. кв. км.

• Майже вся територія Запорізької області може стати непридатною для проживання протягом сотні років.

• Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей (після Чорнобильської катастрофи було 600 тис.). А кількість загиблих може в десятки разів перевищити кількість жертв катастрофи на Чорнобильській АЕС.

• Може відбутися значний викид радіоактивного цезію-137, що становитиме небезпеку для здоров’я громадян, стану водойм та ґрунтів. Цей елемент інтенсивно сорбується ґрунтом і донними відкладами, забруднює продукти харчування.

• Радіонуклідне забруднення пошириться на Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Як уточнила Тимочко, найгірші наслідки виникнуть, якщо російські війська проб’ють оболонку в усіх енергоблоках Запорізької АЕС, зачепивши реактор.

Загрози для світу

У разі аварії на ЗАЕС під загрозою опиняться життя та здоров’я мільйонів людей. Радіоактивне забруднення територій є надзвичайно довготривалим. Високі дози радіації в довгостроковій перспективі можуть спровокувати опіки, гостру променеву хворобу, численні патології, зокрема летальні випадки.

Внаслідок ураження деяких видів білків у клітинах організму людина може захворіти на рак. Крім того, радіоактивне забруднення може стати причиною різних генетичних мутацій, які передаються через декілька поколінь.

Тетяна Тимочко зазначила, що в разі аварії під загрозою забруднення опиниться не лише Україна, а багато інших країн. Все залежатиме від циркуляції повітряних мас на той момент.

– Аварія на ЗАЕС призведе до транскордонного радіоактивного зараження довкілля багатьох країн: через атмосферну циркуляцію повітряних мас, перенесення радіонуклідних частинок водами річок та опадами будуть уражені значні території.

Наслідки залежатимуть від швидкості та напряму вітру. Постраждати можуть як країни Східної Європи так і прикордонні області РФ – Бєлгородська, Ростовська, Курська, а також окупований Росією Крим, – наголосила вона.

У Всеукраїнській екологічній лізі наполягають, що в цій ситуації Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має вжити більш рішучих кроків, щоб убезпечити Запорізьку АЕС від ядерного тероризму РФ.

Юлія Соколова, Факти ICTV

ЗАЕС
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 9 марта 2023
Среда, 8 марта 2023
Вторник, 7 марта 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023