Артур Гранц: "Король duty-free", контрабанда і ФК "Чорноморець"

Новий власник "Чорноморця" чи нова схема легалізації?

Останніми днями в українському спортивному та бізнес-середовищі з’явилася інформація про можливу зміну власника ФК "Чорноморець". Новим інвестором одеського клубу може стати білорусько-вірменський бізнесмен Артур Гранц. Він вже зустрічався з командою та пообіцяв погасити борги клубу, а також відремонтувати тренувальну базу у Совіньйоні. Проте ця угода викликає багато запитань не лише у футбольних колах, а й серед аналітиків, що відстежують діяльність Гранца.

Хто такий Артур Гранц?

Гранц відомий як власник мережі магазинів duty-free у кількох країнах, включаючи Україну, Грузію та Вірменію. Однак його діяльність неодноразово ставала об’єктом розслідувань. Журналісти та правоохоронці підозрюють його у причетності до контрабанди сигарет, алкоголю та ювелірних виробів через мережу магазинів безмитної торгівлі. Особливо гучними були справи, коли виявляли, що через duty-free оформлювали покупки, яких реальні покупці навіть не робили, а товари йшли контрабандою в ЄС.

У 2021 році Гранц виїхав з України після відкриття проти нього кримінальної справи за фактом контрабанди. Однак уже у 2023 році ця справа була закрита, що дозволило йому повернутися на український ринок.

Бізнес в Україні та підозрілі активи

Гранц має частку у виданні "Forbes Україна", що викликало хвилю обурення в журналістських колах. Його компанії в Україні демонструють невеликі або збиткові показники, що суперечить реальній картині його активного інвестування. Крім того, він має бізнес у Литві, де також скуповує нерухомість, хоча литовські реєстри свідчать про фінансові труднощі його компаній.

VBet: гральний бізнес і російські сліди

Ще одним активом, пов’язаним із Гранцем, є гральна компанія VBet. Її діяльність супроводжується численними скандалами, зокрема щодо ймовірних зв’язків із російськими букмекерськими компаніями. У 2022 році змінилися офіційні власники VBet, однак журналісти стверджують, що це було зроблено для приховування справжніх бенефіціарів. Додатково підозри викликає той факт, що компанія, яка генерує мільярдні доходи, не бере активної участі у допомозі ЗСУ.

Зв’язки з політиками та уникнення санкцій

У своїй діяльності Гранц мав покровителів у різних політичних таборах. Раніше його пов’язували з Андрієм Іванчуком – соратником Арсенія Яценюка, а також із представниками влади після 2019 року. Показово, що його ім’я не фігурує у санкційних списках України, хоча багато підприємців із меншою токсичною репутацією туди потрапили.

Чому покупка "Чорноморця" – це більше, ніж футбольна угода?

На перший погляд, інвестиції у футбольний клуб можуть здаватися благородним кроком, спрямованим на підтримку українського спорту. Однак у випадку Гранца є серйозні підстави підозрювати, що покупка "Чорноморця" – це не що інше, як спроба легалізувати свої капітали та створити собі більш респектабельний імідж.

Питання, яке залишається відкритим: чи стане український футбол черговим інструментом відбілювання репутації для сумнівних бізнесменів, чи суспільство й правоохоронні органи нарешті поставлять крапку в кар’єрі "короля duty-free"?