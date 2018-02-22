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Гройсман анонсировал новую программу по модернизации КПП на украинской границе
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Гройсман анонсировал новую программу по модернизации КПП на украинской границе

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Гройсман анонсировал новую программу по модернизации КПП на украинской границе

В Украине собираются создать новую программу по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время брифинга в Сумах в четверг, 22 февраля.

«Будет новая программа обустройства КПП на границе с нашими соседями. Мы ее будем обсуждать с европейскими партнерами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться», — отметил Гройсман.

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По его словам, развивать КПП будут на двусторонних взаимоотношениях с соседними странами. «Мы сегодня имеем такой проект с Польшей, Венгрией и другими странами», — добавил премьер.

Напомним, 20 февраля 2018 года стало известно, что Европейский союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Украиной. Впоследствии в Государственной фискальной службе Украины заявили, что у них пока нет информации о приостановке Европейским союзом финансирования проекта модернизации пунктов пропуска.

В четверг, 22 февраля, в ЕС подтвердили информацию о прекращении финансирования Евросоюзом шести программ с Украиной по трансграничному сотрудничеству через задержки их имплементации.

Владимир Гройсман, КПП
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