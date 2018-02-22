«Газпром» уже не выставляет счета Украине за поставки газа в АТО

Российский «Газпром» отказался от идеи взыскания оплаты газа, поставленного на оккупированную территорию Донбасса, пишет ЭП со ссылкой на источник.

По его данным, «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные НАК «Нафтогаз Украины» с начала года.

«Счета не выставляли ни за январь (2018 г. — ред.), ни за весь 2017-й» — сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Предполагается, что это связано с прошлогодним проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на оккупированную территорию Украины.

Ранее сообщалось, что данные отчета «Газпрома» за четвертый квартал 2017 года свидетельствуют, что в 2017 году он поставил 2,4 млрд куб. м природного газа в Украину, при том, что НАК «Нафтогаз Украины» с 2015 года прекратил закупку газа. То есть этот объем газа был поставлен в оккупированный Донбасс.