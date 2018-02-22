Более 59% украинцев считают политическую ситуацию напряженной

Критической или напряженной политическую ситуацию в стране назвали 92% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, опубликованные в четверг, 22 февраля.
Согласно данным опроса, 33% респондентов оценивают политическую ситуацию в стране как критическую, 59% называют ее напряженной и только 3% — спокойной.
Опрос также показал, что высокий уровень напряженности в оценке ситуации в отечественной политике зафиксирован во всех без исключения областях страны.
В то же время 44% опрошенных считают, что больше всего будет способствовать снижению напряженности в обществе начало реальных уголовных расследований коррупции во властной верхушке страны.
Кроме этого, 37% респондентов отметили, что снизить напряженность сможет реализация проектов, направленных на улучшение материального положения и условий жизни людей. А
35% считают, что должен быть реальный прогресс в ситуации на Донбассе, например, прекращение военных действий, освобождение пленных и тому подобное.
Также сообщается, что 20% опрошенных убеждены, что снижению уровня напряженности в обществе будет способствовать широкое привлечение людей к общественному контролю за действиями власти.
Кроме этого, 59% граждан считают, что Украина нуждается в радикальных изменениях.
Исследование также показало, что 15% украинцев за то, чтобы все осталось так, как сейчас, лишь бы не хуже, столько же — за возвращение того, как было раньше.
Больше всего тех, кто выступает за радикальные изменения, среди жителей Галичины. Тех, кто за возвращение в прошлые времена, — больше среди жителей неоккупированного Донбасса, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской областей. В то же время там ожидания радикальных изменений значительно преобладают над другими настроениями.
Кроме этого, согласно данным опроса, четверть украинцев ожидают, что жизнь их семей улучшится в ближайшие пять лет. 37% считают, что жизнь не изменится, 18% — ожидают ухудшения, еще 21% затруднились оценить перспективы своих семей в будущем.
Больше всего тех, кто оптимистично настроен, — в западных областях и в столичном регионе (Киеве и области).
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