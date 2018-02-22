Украинского консула пустили к заключенному Грибу в РФ, - МИД

Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в России гражданином Украины Павлом Грибом. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ Павлом Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке», — отметила Беца.

Она сообщила также, что Гриб до сих ​​пор не получает необходимого лечения.

«Требуем доступа украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла», — подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в заведении удержания и неоказание медицинской помощи расценивается как форма давления на него для получения необходимых следствию показаний, и призвали международных партнеров усилить давление на Россию.

Отметим, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец Гриб содержится в краснодарском СИЗО.