В Ровно сожгли редакцию интернет-портала о коррупции

22 февраля в Ровно около 19:00 неизвестный поджег помещение редакции интернет-портала Четвертая власть, который специализируется на расследованиях коррупции в местных органах власти. Об этом сообщает Четвертая власть на странице в Facebook.

«Около 19:00 в редакцию зашел неизвестный и поджег зажигательную смесь. Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал», — говорится в сообщении.