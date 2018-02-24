Ощадбанку может потребоваться докапитализация

Ощадбанку может понадобиться капитал при определенных обстоятельствах, сообщил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

«Я очень рассчитываю, что при полной мобилизации ресурсов мы закончим 2018 год с прибылью», — заявил Андрей Пышный во время пресс-конференции по стратегии развития Ощадбанка до 2022 года, сообщает «Экономическая правда».

«Проблемный пакет кредитов никуда не исчез. Мы с ним работаем, но он на балансе банка и генерирует токсичность. И эту токсичность мы должны правильно оценивать и соответствующим образом компенсировать. Мы работаем в этом направлении, но на эту работу потребуется время», — добавил он.

Глава банка отметил, что «могут возникать ситуации, при которых докапитализация Ощадбанка окажется необходимой». «Действительно, сейчас вопрос и по докапитализации Ощадбанка. Проводится анализ, и если окажется, что это (докапитализация, — ред.) понадобится для успешной реализации стратегии Ощадбанка, то это будет сделано», — сказал министр финансов Александр Данилюк.

Сумму докапитализации министр и глава банка не назвали.

Стратегия развития Ощадбанка до 2022 года предусматривает дорезервирование его исторического портфеля (выдан до 2014 года) на 17,5 млрд грн.

«100% всей потребности в резервировании, которое уже произошло и которое, возможно, состоится, в первую очередь приходится на портфель, который был сформирован до 2014 года», — пояснил Пышный.