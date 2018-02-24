Кличко: Незаконные МАФы «убивают» малый бизнес в Киеве из-за недобросовестной конкуренции

Незаконные МАФы «убивают» малый бизнес в Киеве, потому что их владельцы не придерживаются принципов честной конкуренции. Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает пресс-служба мэра.
По его словам, владельцы таких МАФов не желают платить предусмотренные законом налоги. Он подчеркнул, что за предыдущий год в столице демонтировали около 1,5 тыс. незаконных МАФов. На очереди еще около 1,6 тыс. незаконных временных сооружений во всех районах Киева.
«Если ты хочешь работать официально, ты должен платить за коммунальные услуги, должен платить работникам официальную заработную плату, платить налоги в бюджет нашего города. Владельцы же незаконных МАФов не платят, — отметил Кличко. — И наша задача — навести с этим порядок. На 2018-й год у нас большие планы на три района. Это Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы, где большое количество таких незаконных МАФов», — заявил городской голова.
Виталий Кличко также рассказал, что городские власти очистили от временных сооружений подземный переход на Майдане Независимости. И весной киевляне и гости столицы увидят обновленные подземные переходы на Майдане и Крещатике.
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