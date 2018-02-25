В Харькове без тепла остаются 129 объектов

Все 144 объекта в Харькове, которые остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали, планируется подключить к теплоснабжению до конца дня. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Прорыв трубы магистральной теплосети произошел вечером 24 февраля в Немышлянском районе города, в ночь на 25 февраля произошли еще два повторных прорывы.

«Без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары)», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро, 25 февраля, остается без теплоснабжения 144 объекта — 129 домов, 7 детских садов, 5 лечебных учреждений и 3 школы.

К ремонтным работам привлечены аварийные бригады КП «Харьковские тепловые сети» и «Жилкомсервис».