Зубко рассказал, как обогревают дома в Харькове

В Харькове уже второй день продолжается ликвидация последствий аварии на системах теплоснабжения.
О ситуации в городе сообщил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
«В условиях пониженного температурного режима продолжаются сложные ремонтные работы по восстановлению основной линии теплоснабжения. Из-за того, что в регламенте работы не проводились на магистрали с 1973 года, постоянно возникают осложнения, которые требуют дополнительных технических решений», — отметил он.
По словам Зубко, для организации и координации по ликвидации последствий аварии на системах теплоснабжения, которая произошла в районе медгородка города Харькова, прибыла оперативная группа во главе с заместителем министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуардом Кругляком и первым заместителем председателя ГСЧС Украины Олегом Мельчуцким.
«Сейчас медицинские учреждения и детский дом обогреваются за счет воздушных тепловых пушек. Развернут мобильный пункт обогрева на территории медицинского комплекса по ул. Салтовское Шоссе, 264. Для обогрева жителей микрорайона принято решение развернуть пункты обогрева в спортивных залах школ. Проводится поквартирный обход, температура в квартирах — около 15-18 градусов тепла», — рассказал вице-премьер.
Он добавил, что без теплоснабжения остается 129 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 3 школы, 7 детских садов и 1 детский дом.
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