В Харькове возобновили теплоснабжение всех детсадов и школ

В Харькове по состоянию на утро 26 февраля коммунальные службы восстановили теплоснабжение всех учебных и медицинских заведений, а подключение к теплосетям жилых домов ожидается в течение дня. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов в эфире «Радио Свобода».

«На эту минуту все объекты социальной сферы с теплом — это детские сады, школы, больница. Сейчас продолжается запуск жилищной сферы. Ремонтные работы на магистральной линии заканчиваются, но мы будем ее использовать как резервную, а по основной магистрали, которая в свое время была резервной, сейчас уже полностью подается теплоноситель», — заявил Терехов.

По его словам, дома будут подключаться к теплоснабжению после выполнения необходимых регламентных работ, так называемого «развоздушивания», это произойдет в течение дня. Напомним, 24 февраля 2018 года около 15:00 в Немышлянском районе Харькова из-за долговременной эксплуатации произошел порыв трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм. Как следствие, более 660 домов в двух районах города остались без теплоснабжения.

По состоянию на 16:00 25 февраля без централизованного теплоснабжения оставались 97 объектов: 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов; 2 внешкольных учреждения и 4 школы Было принято решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Также подготовлены 6 мобильных пунктов обогрева.



