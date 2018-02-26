Макрон и Меркель призвали РФ оказать давление на Сирию по Восточной Гуте

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали российского лидера Владимира Путина оказать «максимальное» давление на сирийский режим, чтобы он остановил бои в Восточной Гуте. Об этом сообщил представитель немецкого правительства, передает Reuters.

По словам спикера, Меркель и Макрон подчеркнули, что прекращение огня в этом регионе станет началом прогресса к политическому решению конфликта в Сирии в рамках женевских переговоров.

В то же время, как сообщается на сайте Кремля, Путин, Макрон и Меркель в ходе телефонного разговора договорились активизировать обмен информацией по ситуации в Сирии.

В ходе переговоров лидеры трех стран также обсудили развитие ситуации в Восточной Гуте и вопрос доставки гуманитарной помощи в сирийские районы.

«Выражено удовлетворение тем, что благодаря совместной конструктивной работе удалось согласовать и принять 24 февраля 2018 года резолюцию Совета Безопасности ООН 2401», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон отметили необходимость в дальнейшем прилагать усилия, чтобы полностью в скором времени выполнить положения этого документа.



