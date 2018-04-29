Части получателей субсидий в Украине придется оформить их заново

Около 15-20% получателей субсидий в связи с введением новых правил нужно будет обратиться в органы соцзащиты за переоформлением субсидии.
Об этом сообщил директор Департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает пресс-служба министерства.
«Этим людям просто надо обратиться в органы соцзащиты и подать пакет документов — заявление и декларацию — чтобы определить право на субсидию. Тем, у кого состояние не меняется, которые ничего не покупали и в составе семей нет трудоспособных лиц, декларирующих отсутствие дохода, — право на субсидию сохраняется автоматически», — сказал Музыченко.
Напомним, что Кабинет министров внес изменения в программу назначения субсидий: со следующего отопительного сезона рассчитывать на субсидию не смогут те, кто скрывает доходы, имеет большие дома или квартиры или имеет теневую занятость.
Как признали чиновники, примерно 15-20% тех, кто сегодня получает субсидии, могут потерять право на льготы с началом нового отопительного сезона.
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