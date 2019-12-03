В США планируют ввести пошлины на французские товары

Вашингтон может ввести пошлины на французские товары на сумму порядка $2,4 млрд в связи с введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В документе сообщается, что торговый представитель завершил «первую фазу» расследования по «цифровому налогу». В заявлении отмечается, что в результате был сделан вывод, что французские власти проводят дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, таких как Google, Apple, Facebook и Amazon. В офисе торгового представителя также заявили, что в качестве ответной меры в США рассматривают вопрос о введении пошлин в размере 100% на французские товары общей стоимостью примерно $2,4 млрд. По данным ведомства, речь идет о списке из 63 позиций. Ожидается, что повышенные пошлины на товары из Франции, в том числе на косметику, продукты питания, алкогольные напитки и аксессуары, начнут действовать в начале 2020 года.

Помимо этого в заявлении отмечается, что офис торгового представителя начнет расследования по вопросам налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции. «Торговое представительство США сосредоточено на противодействии растущему протекционизму стран — членов Европейского союза, который несправедливо нацелен на американские компании, будь то с помощью налогов на цифровые услуги или других усилий, направленных на ведущие американские компании», — говорится в сообщении ведомства.

В середине июля этого года французский сенат окончательно одобрил введение налога для технологических компаний. Сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. США в ответ пообещали провести расследование, президент Дональд Трамп назвал инициативу «глупостью», а также предупредил Францию о введении налога на местное вино. Во французском правительстве угрозы Вашингтона назвали «абсурдными», попросив не связывать введение «цифрового налога» в стране и торговлю вином.