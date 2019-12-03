Войти
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
официально
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского
резонанс
Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

дружба народов
RSS

В США планируют ввести пошлины на французские товары

120
В США планируют ввести пошлины на французские товары

Вашингтон может ввести пошлины на французские товары на сумму порядка $2,4 млрд в связи с введением Францией «цифрового налога» в отношении американских компаний. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

В документе сообщается, что торговый представитель завершил «первую фазу» расследования по «цифровому налогу». В заявлении отмечается, что в результате был сделан вывод, что французские власти проводят дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний, таких как Google, Apple, Facebook и Amazon. В офисе торгового представителя также заявили, что в качестве ответной меры в США рассматривают вопрос о введении пошлин в размере 100% на французские товары общей стоимостью примерно $2,4 млрд. По данным ведомства, речь идет о списке из 63 позиций. Ожидается, что повышенные пошлины на товары из Франции, в том числе на косметику, продукты питания, алкогольные напитки и аксессуары, начнут действовать в начале 2020 года.

Помимо этого в заявлении отмечается, что офис торгового представителя начнет расследования по вопросам налогов на цифровые услуги в Австрии, Италии и Турции. «Торговое представительство США сосредоточено на противодействии растущему протекционизму стран — членов Европейского союза, который несправедливо нацелен на американские компании, будь то с помощью налогов на цифровые услуги или других усилий, направленных на ведущие американские компании», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также: Переговоры по газу. О чем Украина договаривается с Россией

В середине июля этого года французский сенат окончательно одобрил введение налога для технологических компаний. Сбор в размере 3% будет взиматься с местной выручки технологических гигантов, у которых она превышает €25 млн во Франции и €750 млн во всем мире. США в ответ пообещали провести расследование, президент Дональд Трамп назвал инициативу «глупостью», а также предупредил Францию о введении налога на местное вино. Во французском правительстве угрозы Вашингтона назвали «абсурдными», попросив не связывать введение «цифрового налога» в стране и торговлю вином.

США, Франция, пошлины
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 3 декабря 2019
Понедельник, 2 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016