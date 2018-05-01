Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера страны

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Депутаты парламента Армении на заседании во вторник не поддержали кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседаний по итогам голосования.

За кандидатуру Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов. Для избрания премьером ему необходимо было набрать 53 голоса парламентариев.

Ранее депутаты правящей Республиканской партии Армении (РПА) заявили, что будут голосовать против кандидатуры оппозиционного лидера Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

«Господин Пашинян не убедил нас», — заявил глава фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По законодательству Армении, если депутаты не смогли избрать премьера, назначается новое голосование, которое должно состояться в течение семи дней с даты предыдущего. Если вторая попытка также окажется безрезультатной, парламент должен быть распущен.