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Нищук рассказал, что собираются делать с празднованием 8 марта

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Нищук рассказал, что собираются делать с празднованием 8 марта

8 марта нуждается в ребрендинге или переносе празднования дня женщин на другой день. Об этом заявил в эфире «5 канала» министр культуры Украины Евгений Нищук, сообщает УНН.

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На вопрос ведущего, почему украинское общество «держится» за 8 марта, министр сказал: «Здесь осторожная история, потому что она стала определенной дискуссией, даже не те даты, которые мы сейчас переживаем, а именно 8 марта. Потому женщин никоим образом обидеть не хочется. День матери есть отдельно. И в начале марта хотелось бы некий миф или легенду какую-то создать и, может, 1 марта. Все равно нужно отмечать день женщин. Другое дело — или сделать какой-то ребрендинг, или действительно предоставить какую-то дату. Этот вопрос к историкам, к креативным людям. Уже теперь дискуссия, что это не Клара Цеткин, а это американские жрицы, как боролись за свои права, вот они и начали 8 березня».

Министр также добавил: «Откуда желание удержать? Здесь есть психологическая история. Я ее сразу вспомнил. Именно о женственности. Все боятся переступить эту историю».

Евгений Нищук, 8 марта
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