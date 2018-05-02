Суд признал законной ликвидацию «ВП Банка»

Верховный суд Украины признал законной ликвидацию ОАО «Восточно-промышленный коммерческий банк» (АО «ВП Банк»). Об этом говорится в сообщении Фонда.
«Суд поставил точку в двухлетнем деле по иску о признании противоправным и отмене постановления Правления НБУ от 9 сентября 2015 об отзыве банковской лицензии и ликвидации „Восточно-промышленный коммерческий банк“, — говорится в сообщении.
Суд установил, шо ОАО «Восточно-промышленный коммерческий банк» начиная с августа 2014 года свою деятельность не осуществлял, участие в системе электронных платежей Нацбанка прекратил, а потому НБУ в соответствии с Законом в пределах предоставленных полномочий принял решение об отзыве банковской лицензии.
Особенностью данного спора было то, что с иском в Нацбанк от имени ОАО «Восточно-промышленный коммерческий банк» уже во время процедуры ликвидации обратились якобы представители самого банка, доверенности которых в предусмотренном законом порядке уполномоченным лицом Фонда гарантирования на ликвидацию АО «ВП Банк» были отменены, а их полномочия как представителей прекращены.
Указанное постановление Верховного Суда дает все основания для продолжения процедуры ликвидации ОАО «Восточно-промышленный коммерческий банк».
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