«Приватбанк» получил больший убыток, чем считалось ранее

Государственный Приватбанк получил 23,9 миллиарда гривен убытка - на 1 миллиард больше, чем считалось. Об этом сообщает Finbalance.
Согласно отчетности Приватбанка по итогам 2017 года он зафиксировал убыток в 23,9 млрд грн. Ранее в оборотно-сальдовом балансе банка говорилось о 22,966 млрд грн убытка.
За 2016 год банк декларировал отрицательный финрезультат на уровне 176,2 млрд грн.
Как отмечается, чистый процентный доход Приватбанка в 2017 году составил 6,1 млрд грн (в 2016 году - 2 млрд грн). При этом в отчете о движении денежных средств констатируется, что полученные банком в прошлом году проценты составили 20,9 млрд грн (в 2016 году - 22,2 млрд грн), а уплаченные проценты - 18,5 млрд грн (в 2016 году - 29,4 млрд грн).
По данным банка, его прошлогодние отчисления в резерв под обесценивание кредитов составили 18,34 млрд грн (в 2016 году - 154,6 млрд грн).
Доходы по выплатам и комиссионным превысили соответствующие расходы на 10,2 млрд грн (в 2016 году - на 8,2 млрд грн). Административные и прочие операционные расходы выросли на 2,4 млрд грн (+24,8%) до 12,2 млрд грн.
Согласно отчетности Приватбанка, в 2017 году его активы выросли на 49,6 млрд грн (+24,2%) - до 254,8 млрд грн.
Это стало следствием, прежде всего, его докапитализации и соответственно увеличения портфеля ценных бумаг.
В то же время, кредитный портфель - после вычета резервов - уменьшился на 5,25 млрд грн, или на 12% до 38,3 млрд грн).
Депозитный портфель банка в прошлом году вырос на 31,6 млрд грн (+17,5%) до 212,75 млрд грн.
На конец 2017 года собственный капитал Приватбанка составлял 24,8 млрд грн (на конец 2016 года приводилось значение в минус 882 млн грн).
Приватбанк констатирует, что в 2018 году планирует нарастить качественный кредитный портфель на 5%, депозитный портфель - на 8%, получить погашение части токсичных активов, сохранить адекватность капитала на уровне 14-15% и тому подобное.
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