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На Донбассе после обстрела пропал украинский военный, - штаб ООС

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На Донбассе после обстрела пропал украинский военный, - штаб ООС

В зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе после обстрела со стороны боевиков обнаружили исчезновение одного из украинских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

«В 15.45, в районе населенного пункта Широкине, близ Мариуполя, по завершению обстрела противником из артиллерии обнаружено отсутствие одного военнослужащего Объединенных сил. Командованием принимаются меры по его розыску», — говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что по состоянию на 17:00 в среду, 2 мая, ситуация в районе ООС оставалась напряженной. Погибших и раненых среди украинских военных нет, потери противника уточняются.

«Наибольшую активность противник проявляет в районе населенных пунктов Зайцевое, Авдеевка, Опытное, Троицкое, Водяное, Широкине, Лебединское, где применяя огонь артиллерии и минометов пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций. Враг 17 раз применил запрещенное оружие», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские подразделения, которые задействованы боем, дают адекватный ответ. Сейчас большинство огневых атак противника подавлено. На остальных участках войска приведены в полную боевую готовность.

обстрелы, ООС
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Комментарии (1)
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Гость
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ere ergerg
ere ergerg 5 минут назад

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