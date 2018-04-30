Госдеп: США уже поставили Javelin Украине

Соединенные Штаты Америки (США) подтвердили поставку в Украину противотанковых ракетных комплексов американского производства Javelin.
Об этом сообщает Radio Free Europe, ссылаясь на информацию Госдепартамента США.
«Они уже были доставлены», — подтвердил официальный представитель Госдепа в запросе издания о поставке Javelin Украине.
Напомним, ранее глава государства Петр Порошенко заявил, что американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin после того, как их получит Украины, станут дополнительным сдерживающим аргументом против агрессии РФ на Донбассе.
Как сообщалось, что Украина закупит у США 210 противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin) и соответствующих переносных пусковых комплексов стоимостью 47 млн долларов. Подчеркивалось, что конгресс США должен согласовать продажу.
Отметим, в конце января США начали подготовку к передаче Вооруженным силам Украины американских противотанковых ракетных комплексов (ПРО) «Джавелин» (Javelin), о чем сообщал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.589,93 -0.0339
|2.618,82 -0.0235
|100 евро
|3.140,61 -0.2184
|3.200,74 -0.1575
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