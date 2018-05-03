Мининфраструктуры проинспектирует все вокзалы «Укрзализныци»

Министерство инфраструктуры Украины проинспектирует все железнодорожные вокзалы, отмечается в сообщении на сайте министерства.

«Я хочу предупредить руководство „Укрзализныци“, что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям „Укрзализныци“ домой, посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов», — заявил глава министерства Владимир Омелян.

По словам Омеляна, «Укрзализныцей» предусмотрено 26 млрд грн капитальных инвестиций, а одним из проектов может стать ремонт вокзала в Николаеве, находящегося, по мнению министра, в ужасном состоянии.

«Николаев уже давно требует современной постройки, которая будет соответствовать духу города и иметь оптимальную функциональную нагрузку», — подчеркнул Омелян.

Он также напомнил, что за счет исключения коррупционной составляющей в распределении вагонного парка «Укрзализныця» ежемесячно дополнительно аккумулирует 300 млн грн и эти средства будут направлены в развитие инфраструктуры.

Как сообщалось, ПАО «Укрзализныця» в январе-марте 2018 года получило 271 млн грн чистой прибыли, что в 20 раз больше, чем за І квартал 2017 года.

По итогам 2017 года «Укрзализныця» получила 114,55 млн грн чистой прибыли против 7,322 млрд грн убытка в 2016 году, однако совокупный убыток составил 77,24 млн грн против 7,43 млрд грн годом ранее, сообщала компания со ссылкой на аудированную консолидированную отчетность.

Доходы «Укрзализныци» от грузовых перевозок в прошлом году выросли на 10,4% — до 60,112 млрд грн, пассажирских перевозок — на 8,8%, до 7,318 млрд грн, другие доходы — на 20,7%, до 6,507 млрд грн.

Кабинет министров на заседании 14 февраля утвердил консолидированный финансовый план ПАО «Укрзализныця» на 2018 год с доходом в сумме 92,2 млрд грн и прибыли — 0,7 млрд грн.