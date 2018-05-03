Украина начала май с увеличения закачки в ПХГ до 56 млн куб. м/сутки

Украина начала май 2018 года закачкой в подземные хранилища (ПХГ) 55,9 млн куб. м газа/сутки, что в 1,9 раза больше показателя третьей декады апреля (28,9 млн куб. м/сутки) и в 2,7 раза выше показателя второй декады прошлого месяца (20,5 млн куб. м/сутки), свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз».
Такая закачка практически соответствует темпам мая прошлого года (51,9 млн куб. м/сутки), тогда как в 2016 году активное пополнение хранилищ началось лишь со второй половины июля.
Увеличение закачки связано с ростом импорта газа со стороны Словакии с 1 мая почти втрое по сравнению с третьей декадой апреля — до 29,7 млн куб. м/сутки, со стороны Европы (Словакия, Венгрия, Польша) — в 1,8 раза, до 35,1 млн куб. м/сутки.
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», при сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июнь страна войдет с запасами в хранилищах около 9,6-9,7 млрд куб. м.
В целом, Украина после завершения 8 апреля сезона отбора природного газа из своих ПХГ пополнила запасы в них на 554 млн куб. м, и на 1 мая они составили 7 млрд 989,2 млн куб. м.
«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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