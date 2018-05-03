Войти
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
официально
Порошенко наградил Турчинова орденом Ярослава Мудрого V степени
Гройсман: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие 4 года
перспективы
Гройсман: Украина должна погасить $27 млрд долгов в следующие 4 года

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

газовый рынок
RSS

Украина начала май с увеличения закачки в ПХГ до 56 млн куб. м/сутки

185
Украина начала май с увеличения закачки в ПХГ до 56 млн куб. м/сутки

Украина начала май 2018 года закачкой в подземные хранилища (ПХГ) 55,9 млн куб. м газа/сутки, что в 1,9 раза больше показателя третьей декады апреля (28,9 млн куб. м/сутки) и в 2,7 раза выше показателя второй декады прошлого месяца (20,5 млн куб. м/сутки), свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз».

Читайте также: СМИ: Снижение транзита перевернет газовый рынок Украины

Такая закачка практически соответствует темпам мая прошлого года (51,9 млн куб. м/сутки), тогда как в 2016 году активное пополнение хранилищ началось лишь со второй половины июля.

Увеличение закачки связано с ростом импорта газа со стороны Словакии с 1 мая почти втрое по сравнению с третьей декадой апреля — до 29,7 млн куб. м/сутки, со стороны Европы (Словакия, Венгрия, Польша) — в 1,8 раза, до 35,1 млн куб. м/сутки.

По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», при сохранении существующих объемов импорта и текущей внутренней добычи в июнь страна войдет с запасами в хранилищах около 9,6-9,7 млрд куб. м.

В целом, Украина после завершения 8 апреля сезона отбора природного газа из своих ПХГ пополнила запасы в них на 554 млн куб. м, и на 1 мая они составили 7 млрд 989,2 млн куб. м.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

газ, ПХГ, газопровод, газовый рынок
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 мая 2018
Среда, 2 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.587,05 -0.0029 2.614,53 -0.0126
100 евро 3.102,36 -0.0837 3.162,31 -0.1244
10 рублей 3,77 -0.0008 4,28 -0.0013
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Райан Холмс
Райан Холмс
основатель Hootsuite

Пять признаков того, что вы выбрали правильную карьеру

Оглядываясь назад, я вижу ряд ключевых подсказок в моей собственной карьере, которые могли бы уберечь меня от массы неприятностей, если бы я их заметил раньше. Вот пять не столь очевидных признаков того, что вы на правильном пути, даже если прямо сейчас вы этого совсем не чувствуете.
Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
доктор медицинских наук

Украине грозит ползучая легализация наркотиков

В последнее время вновь активизировались сторонники легализации наркотиков: понимая неприятие в обществе этой инициативы, они решили действовать осторожно, маленькими шагами. Один из таких шагов - отмена уголовной ответственности за хранение небольшого количества наркотиков.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016