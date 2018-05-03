IT-отрасль принесла Украине $3,6 млрд валютной выручки

$3,6 млрд валютной выручки принесла Украине в 2017 году IT-отрасль и заняла третье место по этому показателю. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МЭРТ на странице к Facebook.

Кроме того, уже сейчас сфера IT формирует 3,4% ВВП страны.

«Но и это не предел, по экспертным оценкам в течение следующих 5-7 лет общая выручка ІТ-компаний в Украине может вырасти более чем в 2 раза, до $8,4 млрд в 2025 году. В прошлом году отрасль показала рост в 20%, который обеспечивали 120 000 инженеров и разработчиков», — говорится в сообщении.

Как отмечается, правительство обещает со своей стороны и в дальнейшем отменять кипы устаревших актов и принимать решения, необходимые для развития ІТ-сектора.