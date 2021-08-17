Китай готовит новые ограничения для местного IT-сектора

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) КНР подготовило проект новых правил антимонопольного регулирования технологического сектора. Он предусматривает дальнейшее ужесточение норм работы IT-компаний.
Регулятор будет собирать отзывы населения о законопроекте до 15 сентября, после чего документ может быть изменен. Однако инвесторы технологических компаний Китая уже отреагировали на наращивание давления со стороны властей: котировки IT-компаний заметно снижаются. Так, акции Alibaba и Tencent сегодня просели на 4,6% и 4,2% соответственно. Обе компании уже были оштрафованы SAMR в этом году за нарушение антимонопольного законодательства.
Среди норм, прописанных в законопроекте,— запрет на предоставление ложных данных о количестве кликов по конкретному объекту на сайте, запрет на публикацию только позитивных отзывов и сокрытие отрицательных, запрет на захват трафика — переадресацию на свой сайт, пока пользователь просматривает сайт другой компании, запрет на использование алгоритмов и баз данных для сбора и анализа информации о торговой деятельности конкурентов.
Первой волной давления китайских властей на технологический бизнес многие аналитики считают начавшееся в конце прошлого года расследование в отношении основателя интернет-гиганта Alibaba Джека Ма. По итогам расследования Alibaba оштрафовали на $2,8 млрд за «злоупотребление доминирующим положением». Новый этап давления на китайский хайтек начался в июне, когда SAMR запустило расследование в отношении местного онлайн-сервиса заказа такси Didi Chuxing.
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