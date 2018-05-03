Минобороны: в Балаклее уже произошло 40 взрывов боеприпасов

На технической площадке арсеналов в Балаклее в Харьковской области по состоянию на 15:30 произошло 40 взрывов боеприпасов. Сейчас могут происходить единичные взрывы. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
«У меня данные на 15:30. Было начислено 40 разрывов боеприпасов, после чего интенсивность (взрывов — ред.) уменьшилась в разы. Возможно, сейчас есть одиночные взрывы», — отметил он.
По его словам, к локализации пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина разграждения, 8 машин ГосЧС. Он уточнил, что в скором времени прибудут на усиление еще два пожарных танка.
«Из Чугуева отбыл вертолет для ведения воздушной разведки. Собственно тогда мы будем знать, какие масштабы», — сказал представитель Минобороны.
Д.Гуцуляк отметил, что личный состав, который привлекался к этим работам на техплощадке, эвакуирован. Также, по имеющейся информации, привлечено самолет ГосЧС. На место происшествия вылетела оперативная группа от Минобороны и ВСУ.
«Хочу отметить, что хранилищ на месте происшествия нет. Это просто техническая площадка. Это те боеприпасы, которые остались после прошлогоднего события», — подчеркнул он.
Кроме того, Д.Гуцуляк рассказал, что о площади пожара можно будет говорить тогда, когда произойдет угасание пожара.
Напомним, 3 мая, в 13:35, в результате возгорания сухой травы на бівшей технической территории 65-го арсенала, в Балаклее Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, началась пожар.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,91 0.0057
|2.614,78 -0.0101
|100 евро
|3.102,99 -0.0774
|3.161,33 -0.1342
|10 рублей
|3,77 -0.0009
|4,28 -0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016