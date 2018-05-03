В Украине из-за долгов продают два спиртзавода

Министерство юстиции Украины выставило на торги два спиртзавода в Черновецкой области. Об этом сообщается на сайте Системы электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ). Предприятия выставлены на продажу в связи с задолженностью по зарплате.

Отмечается, что задолженность по зарплате в ГП Карапчивский спиртовой завод (Черновицкая область, Глибоцкий р-н, с. Карапчив) составляет 112,8 тысяч гривен.

Предприятие производит такую продукцию: барда зернокартофельная, масла сивушные, спирт этиловый высшей очистки, спирт этиловый основная фракция, спирт этиловый ректификат. Завод производит 3000 дал в сутки спирта ректификата.

ГП Вашкивский спиртовой завод также выставлен на торги. Здесь долги по зарплате составляют 71,9 тысяч гривен. Завод находится в селе Вашковцы Вижницкого района и занимается производством этилового спирта из сброженных материалов.

«Спиртзаводы регионального значения могут быть вовлечены в пищевую промышленность или как мощности для производства биоэтанола», — заявил генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев.

Стартовая цена лота составляет 1,2 млн гривен. Аукцион состоится 18 мая.