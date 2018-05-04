«Новичок» производили и испытывали в Чехии, - Земан

Президент Чехии Милош Земан заявил о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось и испытывалось в его стране. Об этом пишет чешское издание iRozhlas, сообщает ZN.ua.

Земан заявил, что согласно докладу Службы внутренней разведки, небольшое количество газа было произведено в лаборатории в Брно. После испытаний все произведенные образцы были уничтожены.

«Заключение таково, что наша страна производила и испытывала „Новичок“, пусть даже в малых количествах и с последующим уничтожением. Было бы лицемерием притворяться, что это не так», — цитирует Земана издание.

Ранее в РФ также заявляли, что вещество «Новичок» могли разрабатывать на территории Чехии. Премьер страны Андрей Бабиш назвал эти сообщения ложью, а Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации проверить версию о возможном производстве в стране этого нервно-паралитического вещества.