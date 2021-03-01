В пробах Навального нашли новый вид «Новичка»

Спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, проводившая расследование отравления Алексея Навального, заявила, что она не располагает химической формулой вещества, обнаруженного западными лабораториями в организме Навального и которое, согласно данным ОЗХО, якобы использовалось при его «отравлении».

«Нет, у меня нет химической формулы. Я знаю, что она есть у ОЗХО и других акторов. Честно говоря, я не ученый, поэтому сомневаюсь, что смогла бы что-то понять из химической формулы. Но я знаю, что эта химическая формула подтверждает, что вещество — „Новичок“ и что это другая формула „Новичка“, а не та, которая была использована в 2019 году (вероятно, имеется в виду „дело Скрипалей“ 2018 года — ред.)», — сказала Калламар на пресс-конференции.

ОЗХО в докладе от октября прошлого года заявила, что биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, обнаруженные в анализах мочи и крови Навального, имеют схожую структуру с токсичными химикатами типа «Новичок» (1.А.14 и 1.А15), внесенными в Приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия. При этом выявленный в организме Навального ингибитор холинэстеразы не внесен в приложение запрещенных по конвенции химикатов.

Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование.