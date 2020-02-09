Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» отправят на ремонт

Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу» уже на следующей неделе отправят на завод для ремонта. Катер «Бердянск» будут ремонтировать несколько позже.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«Катер „Никополь“ и буксир „Яны Капу“ уже на следующей неделе будут отправлены на завод. Второй катер — „Бердянск“ станет на ремонт несколько позже», — отмечается в сообщении.
Как известно, 18 ноября 2019 года, спустя 358 дней после захвата Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАКи «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах.
20 ноября они прибыли на базу ВМС ВСУ в Очаков. Суда, побывавшие в плену, пришли не своим ходом, а с помощью буксиров. До сих пор их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы.
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