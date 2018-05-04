Херсонский завод возобновил производство комбайнов

Херсонский машиностроительный завод (ХМЗ) после длительного простоя запустил производство комбайнов. Об этом сообщает Укринформ.

«Завод уже выпустил 8 комбайнов совместно с финской компанией. И сегодня на уровне Кабинета министров обсуждается вопрос о том, чтобы на базе „Херсонского машиностроительного завода“ сделать целую программу „Комбайны Украина“, которая обеспечивала бы нашу аграрную страну техникой собственного производства», — отметил президент Международной общественной организации «Землячество Херсонщины» Юрий Гусев.

Он подчеркнул, что очень непросто было заново запустить предприятие, которое простаивало несколько лет и даже находилось под угрозой уничтожения. Но благодаря поддержке со стороны областной госадминистрации на Херсонщине выпускают не только комбайны, но и трактора, портовые доки, которые экспортируются в другие государства мира.

Напомним, в течение двух лет руководством ХМЗ велись переговоры с финской компанией Rosenlew, которая также имеет богатую историю производства сельскохозяйственной техники — более 160 лет. Сегодня они производят комбайны на заказ таких брендов, как John Deere, Massey Ferguson, и, соответственно, сам Rosenlew.

В 2017 году между ХМЗ и Rosenlew было подписано партнерское соглашение о совместном производстве комбайна SKIF 280 Superior. Базисом приняли Sampo Rosenlew SR 3085 Superior — комбайн нового поколения с пропускной способностью от 9,8 до 13 кг / с, мощностью двигателя до 276 лошадиных сил — это уже стандарт Евро-5.