В Черниговской области во время учений погиб военный

На одном из полигонов Черниговской области, вследствие нарушения мер безопасности во время учений погиб военнослужащий военной службы по контракту солдат. Об этом говорится в сообщении 72 ОМБр им. Черных Запорожцев в Facebook, передает УНН.

Как сообщили в бригаде, по факту данного происшествия назначено служебное расследование.

«Командование бригады и оперативного командования „Север“ выражает искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего», — говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье погиб солдат из-за взрыва гранаты.