На Донбассе в результате 9 обстрелов за сутки ранены двое украинских военных

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в минувшие сутки, 5 мая, противник 9 раз применял запрещенное вооружение, по состоянию на 7:00 утра 6 мая ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщил штаб ООС в Facebook.

В штабе также отметили, что применение российско-оккупационными войсками артиллерии и минометов, по сравнению с предыдущим периодом уменьшилось, а наиболее интенсивные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Авдеевка, Водяное, Широкино.

На применение противником минометов, артиллерии и танков Объединенные силы давали адекватный ответ, не позволяя оккупантам интенсивно применять бронированную технику.

По данным разведки, в течение суток 6 боевиков погибли, 4 ранены. В ходе одного из рейдов украинских военных был взято в плен боевик.