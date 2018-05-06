Отсутствие горячей воды связано с проведением гидравлических испытаний, - Кличко

В Украине впервые теплоэнергетический комплекс переходит от коммерческой структуры в управление муниципалитета. И столичная власть уже начала подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала Newsone, передают Українські Новини.
Он отметил, что каждый год на определенный период прекращается подача горячей воды в столице и это связано с гидравлическими испытаниями и ремонтом теплосетей.
«Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону. В Киеве одна из крупнейших в Европе протяженность теплосетей. И чтобы подготовить город к следующему отопительному сезону, мы вынуждены проводить гидравлические испытания, с этим и связано отсутствие горячей воды», — сказал Кличко.
Мэр напомнил, что в этом году завершается соглашение между Киевом и компанией «Киевэнерго» и столичная власть возвращает объекты теплоснабжения в управление и под контроль города.
Виталий Кличко подчеркнул, что задача столичной власти — предоставлять киевлянам качественный сервис по теплоснабжению и снабжению горячей воды. А также — минимизировать количество аварийных ситуаций на теплосетях.
«Мы создали коммунальное предприятие „Киевтеплоэнерго“, на баланс которого переходят активы теплового хозяйства города. И наша задача, чтобы киевляне получали гораздо более качественный сервис», — добавил мэр.
Он напомнил, что на качество услуг, которые предоставляло «Киевэнерго», от киевлян было очень много нареканий.
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