Креди Агриколь Банк получил 440 млн грн прибыли

Чистая прибыль Креди Агриколь Банка в первом квартале увеличилась на 44% или на 134 млн грн и составила 440 млн грн.

«В первом квартале Креди Агриколь Банк получил наивысший чистый результат за всю историю своей деятельности, что позволяет делать оптимистические прогнозы на 2018 год», — заявил член правления, финансовый директор Креди Агриколь Банка Режис Лефевр.

Портфель работающих кредитов (за вычетом резервов) продемонстрировал непрерывный рост на 23% или 3,7 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время Креди Агриколь Банк значительно улучшил качество кредитного портфеля — кредитные резервы сократились на 36% или на 1,1 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На конец марта коэффициент покрытия проблемных кредитов вырос на 9% и достиг 97,5% по сравнению с концом первого квартала 2017 года.

Портфель депозитов Креди Агриколь Банка на конец первого квартала составил 25 млрд грн, что на 4% или на 0,9 млрд грн меньше, чем в марте 2017 года.

По результатам первого квартала чистый банковский доход составил 797 млн грн, что на 18% или на 124 млн грн больше, чем результат аналогичного периода прошлого года.

Операционные расходы банка выросли на 23% или 59 млн грн против первого квартала 2017 года.