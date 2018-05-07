Ликвидацию Кредитпромбанка продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физлиц продлил ликвидацию Кредитпромбанка на год.

«Принято решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО „Кредитпромбанк“ сроком на один год с 3 июня 2018 года до 2 июня 2019 года включительно», — говорится в сообщении.

В Фонде отметили, что на этот же период продлены полномочия ликвидатора Кредитпромбанка Александра Тимонина.