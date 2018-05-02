В Украине закрылся еще один банк

ДиВи Банк прекратит банковскую деятельность в Украине, однако сохранит юридическое лицо. Такое решение 27 апреля приняли акционеры банка, сообщает FinClub со ссылкой на акционера, экс-главу правления банка Сергея Горбачевского.
«Сейчас будем согласовывать с регулятором план прекращения. С клиентами уже практически рассчитались», — рассказал он.
По его словам, собрание акционеров длилось с 25 по 27 апреля.
Горбачевский сообщил, что акционеры Диви Банка планируют реорганизовать банк в финансовую компанию.
Согласно данным ДиВи Банка, на 1.03.2018 в кассах банка было 9,9 млн грн, на корсчету в НБУ — 15,9 млн грн, в других банках хранилось 6,9 млн грн. На текущих депозитных счетах населения было 11,5 млн грн, юрлиц — 45,5 млн грн.
Уставный капитал ДиВи Банка составлял 253,7 млн грн, собственный — 231,2 млн грн, а регулятивный — 220,3 млн грн.
Напомним, в апреле 2017 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Генпрокуратуры избрал меру пресечения Сергею Горбачевскому в виде содержания под стражей из-за подозрения в растрате 129 млн грн Интеграл-банка. 7 июня Горбачевский был выпущен, а НАБУ открыло досудебное производство по действиям следователей полиции, арестовавших его. Впрочем, в сентябре 2017-го Сергей Горбачевский покинул пост главы правления.
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