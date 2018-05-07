Доллар на черном рынке подорожал и в покупке, и в продаже

На небанковском рынке в понедельник физлица, торгующие валютой, готовы купить доллар в среднем по 26,07 грн, продать — по 26,11 грн.

Об этом сообщает Капитал со ссылкой на заявки, размещенные на портале finance.ua.

По сравнению с четвергом, курс американской валюты в покупке снизился на 3 копейки, а в продаже не изменился. 03 мая доллар предлагали купить по 25,97 грн, продать — по 26,07 грн.

При этом официальный курс Нацбанка Украины на 07 мая 2018 года вырос на 8 копеек и составляет 26,31 грн/доллар.