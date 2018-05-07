Виктору Орбану доверили формировать новое правительство Венгрии

Венгерский президент уполномочил нынешнего премьера страны Виктора Орбана сформировать новое правительство Венгрии после выборов. Об этом заявил сам Виктор Орбан на пресс-конференции в понедельник, 7 мая, передает DW.

Сообщается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что главной задачей нового правительства будет защита безопасности страны и сохранения христианской культуры.

«Основной задачей нового правительства будет сохранение безопасности Венгрии и христианской культуры», — подчеркнул Орбан.

Во вторник, 8 мая, новоизбранный парламент должен собраться на свое первое заседание, во время которого Орбана должны официально утвердить новым главой правительства. В интервью на радио в прошлую пятницу Орбан заявил, что его правительство строит «христианскую демократию».

«Мы работаем над построением христианской демократии традиционного образца, укоренившейся в европейские традиции», — подчеркнул политик.