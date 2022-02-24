Орбан осудил военную операцию России в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан осудил российскую военную операцию в Украине. Видеозапись выступления опубликовал глава пресс-службы венгерского премьера Золтан Ковач.

«Сегодня утром Россия атаковала Украину с применением военной силы. Вместе с нашими союзниками по ЕС и НАТО мы осуждаем военные действия России», — сказал Орбан.

Ранее действия российских властей осудил канцлер Германии Олаф Шольц. Он также заявил, что Берлин вместе с партнерами по НАТО и Евросоюзу примет решение о новых жестких санкциях против Москвы.