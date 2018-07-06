Резиденцию «Межигорье» Виктора Януковича передали государству

Суд передал в управление Нацагентству по розыску активов арестованную резиденцию «Межигорье», где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом говорится в решении Печерского районного суда г. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля.
В АРМА «Украинской правде» подтвердили, что указанным постановлением имущество было передано им в управление.
Это объект «Центр отдыха и здоровья», расположенный по ул. Ивана Франко, 19, жилой дом № 18 по той же улице, дом 123-а по ул. Межигорской в селе Новые Петровцы. Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв.м и два гаража. Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО «Танталит». В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен.
Как известно, Нацагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости. Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управляющего. В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу.
ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом — комплексом зданий дома отдыха «Межигорье». В рамках уголовного производства сообщено подозрение, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.
Имущество резиденции «Межигорье» было арестовано в июле 2015 года. Кроме того, в 2017 году земельные участки «Межигорья» передали государству. Суд тогда признал недействительными договоры, за которыми правительственная резиденция выбыла в 2007 году из государственной собственности.
1 декабря руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что точка в возвращении «Межигорья» государству должно поставить Агентство по поиску активов и управлению арестованным имуществом. Само Агентство в конце 2017 года заявляло, что не может принять «Межигорье» в государственную собственность, потому что не получала соответствующих документов от суда и Генпрокуратуры.
Однако в январе 2018 года в прокуратуре заявили, что передали в АРМА документы о движимом имущество резиденции.
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