Омелян снова пообещал – в этот раз сеть электрозаправок

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Частная компания планирует запустить в Украине сеть электрозаправок уже в этом году - об этом заявил в эфире «5 канала» министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он уточнил, что речь идет о зарядных станциях мощностью от 50 киловатт.

Также он заявил, что Министерство инфраструктуры планирует в этом году начать с еще одним государственным предприятием создание сети суперчарджеров мощностью в 50-150 киловатт.

Омелян надеется, что это даст владельцам электрокаров большую свободу передвижения и изменит отношение к передвижению на экологическом транспорте.

«Например, Киев-Одесса - зная, что проехали 100-150 километров и каждые 100-150 километров стоит суперчарджер, ты тратишь 10-15 минут на кофе и едешь дальше. Это изменит психологическую картину, ведь сейчас владельцы электрокаров хотят постоянно находиться у розетки», - рассказал Омелян.

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, на конец мая этого года количество зарегистрированных электромобилей в Украине достигло почти 7500 единиц.

Напомним, что недавно Владимир Омелян пообещал создать в Украине к 2030 году 50 аэропортов. А также объединить страну десятком автобанов.