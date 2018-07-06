Банк России может выпустить монету номиналом в пол рубля

Коллекции нумизматов и фанатов футбола могут пополниться необычным раритетом: Банк России намерен выпустить памятную монету в случае победы сборной страны над командой Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира. Ее номинал будет — 1/2 рубля.

«Если сборная России выйдет в полуфинал, выпустим монету 1/2 рубля. Болеем за наших!» — сказано в сообщении в официальном микроблоге Банка России в социальной сети Twitter.

Там же размещен один из вариантов эскиза монеты.