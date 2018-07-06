«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 миллиардов

В пятницу, 6 июля, НАК «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ОАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Там отметили, что контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа в случае, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также если тариф не соответствует европейскому уровню.
«В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж из-за процедурных причин отклонил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным», — заявили в пресс-службе.
«В марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейском уровню», — говорится в сообщении.
«Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом. Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов», — отметили в пресс-службе.
Напомним, что ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.
По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.609,86 -0.031
|2.635,38 -0.0393
|100 евро
|3.044,96 0.0155
|3.094,79 0.0127
|10 рублей
|3,83 0.0001
|4,28 -0.0002
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016