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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 миллиардов

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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» на $12 миллиардов

В пятницу, 6 июля, НАК «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит по контракту с ОАО «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Там отметили, что контракт на транзит между Нафтогазом и Газпромом позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа в случае, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также если тариф не соответствует европейскому уровню.

«В своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж из-за процедурных причин отклонил требование Нафтогаза о пересмотре тарифа. Таким образом, требование Нафтогаза о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным», — заявили в пресс-службе.

«В марте 2018 года Нафтогаз направил Газпрому запрос о пересмотре тарифа и инициировал переговоры в соответствии с контрактом. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейском уровню», — говорится в сообщении.

«Газпром занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив Нафтогаз обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом. Нафтогаз требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долларов без учета процентов», — отметили в пресс-службе.

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Напомним, что ранее Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.

Нафтогаз України, Газпром, Стокгольмский арбитраж, отношения с Россией
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