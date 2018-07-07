В Украине подрожали фрукты и овощи, гречка подешевела

В Украине отмечается рост цен на овощи и фрукты: за пять месяцев они подорожали на 20,9% и 15,7% соответственно. Это следует из сообщения Государственной службы статистики.
По данным ведомства, с января по мая продукты и безалкогольные напитки подорожали на 4,6%. Рыба, мясо, хлеб, макаронные изделия подорожали на 2,5-7%. В то же время, за указанный период яйца, сахар, сало и молоко подешевели на 2,2-11,2%, а гречневая крупа — на 20,8%.
Госслужба статистики также отмечает, что цены на услуги здравоохранения выросли на 4.6%, а транспорт подорожал на 4,7%.
Индекс цен производителей промышленной продукции в январе-мае 2018р. составил 106,8% (за соответствующий период предыдущего года - 106,7%).
В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены выросли на 16,7%, перерабатывающей промышленности - на 4,8%, в добывающей промышленности и разработке карьеров произошло снижение цен на 2,5%.
Индекс цен на строительно-монтажные работы в январе-апреле 2018р. составил 114,3% (за соответствующий период предыдущего года - 105,4%). В строительстве инженерных сооружений зафиксирован рост цен на 15,8%, зданий - на 13,7%.
|Покупка
|Продажа
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|2.609,13 -0.0383
|2.634,33 -0.0498
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|3.096,23 0.0271
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