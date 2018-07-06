Супрун рассказала, можно ли плавать после еды

Достаточно распространено мнение, что если побежать купаться сразу после хорошего обеда, то можно даже утонуть. На самом деле, не все так страшно. Об этом у себя в Facebook написала и.о. министра охраны здоровья Уляна Супрун.

По ее мнению, плавание сразу после приема пищи не является более опасным для жизни, чем плавание через два часа после или же вообще на голодный желудок.

«Действительно, во время пищеварения организм направляет кровь к желудку, тем самым уменьшая кровоток к активным мышцам. Однако у нас в организме все равно достаточный объем крови, чтобы это не мешало функционировать на должном уровне всему организму», - написала она.

В то же время она посоветовала учитывать особенности пищеварительного процесса. Во время плавания, как и во время спорта, еда, которая не переварилась полностью, может давать о себе знать. Тошнотой и неприятными ощущениями в животе.

«С такими ощущениями дискомфорта существует риск получить гораздо меньше удовольствия от активности в воде. Поэтому все же лучше подождать 1,5 -2 часа», - написала она.

В то же время Супрун напомнила, что плавать после употребления алкоголя очень опасно.

«С начала года в водоемах погибли около 500 человек, из них 44 ребенка. Поэтому не забывайте, что даже во время отдыха нужно быть бдительным и сознательным», - написала Супрун