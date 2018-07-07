Во Франции трое человек осуждены за антисемитское нападение

Суд во французском департаменте Валь-де-Марн вынес приговор по резонансному делу 2014 года об ограблении и изнасиловании. Преступников приговорили к 8-ми, 16-ти и 18-ти годам лишения свободы. Об этом сообщило в пятницу, 6 июля, информагентство AFP. Один из осужденных нападающих до сих пор находится в розыске.
Суд также постановил, что преступление имело антисемитский характер, на что указывали определенные фразы, которые злоумышленники произносили во время нападения.
Трое вооруженных и мужчин в масках в 2014 году ворвались в квартиру в городе Кретей, что в пригороде Парижа. Они напали на еврейскую молодую пару, изнасиловали женщину и вынесли из квартиры драгоценности и банковские карточки.
После этого преступления французское правительство объявило, что борьба с антисемитизмом должна стать общенациональным делом.
|Покупка
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