Гриневич назвала ключевые нововведения украинского образования

Критическое мышление (медиаграмотность), умение учиться на протяжении всей жизни и умение выходить из зоны комфорта; эмпатия и понимание другого человека - это ключевые нововведения в образовании украинских детей начальной и средней школы. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время выступления на форуме Ukrainian ID в Каневе, передает корреспондент LIGA.net.

Гриневич подчеркнула, что умение критически мыслить особенно важно в условиях информационной войны.

Кроме того, школьников теперь учат работать в команде, чувствовать ответственности перед другими людьми и лидерству. Министр отметила, что в школах введены предметы по основам гражданского образования, экономики и прочее.